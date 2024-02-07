Число задержанных по делу о теракте у суда в Стамбуле возросло до 90

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Общее число задержанных по делу о теракте у дворца правосудия в Стамбуле выросло до 90. Как сообщает телеканал A-Haber, полиция провела рейды по местам проживания подозреваемых.

Ордера на новые задержания выдала Генпрокуратура Стамбула в связи с продолжением расследования теракта и выявления связей его исполнителей. Во вторник глава МВД Турции Али Ерликая сообщал, что в ходе облав по 25 адресам были задержаны 40 подозреваемых. Министр также отмечал, что операции по поимке вероятных фигурантов дела продолжатся.