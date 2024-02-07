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Министерство: В Азербайджане не наблюдается проблем с доступом к интернету

Министерство: В Азербайджане не наблюдается проблем с доступом к интернету

В Азербайджане не наблюдается проблем с доступом к сети Интернет, услуги предоставляется на высоком уровне.

Об этом говорится в сообщении Министерства цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, в рамках реализуемого министерством проекта «Onlayn Azərbaycan» обеспечивается доступ к высокоскоростному интернет-соединению.

«В целом не наблюдается никаких проблем в предоставлении интернет-услуг. Сегодня соответствующие органы министерства работают в усиленном режиме для обеспечения населения необходимыми услугами, в том числе качественным и устойчивым доступом в Интернет», – говорится в сообщении.

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