Иран отрицает поддержку хуситов

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Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран не предоставляет оружие силам хуситов в Йемене и не контролирует вооруженные группировки на территории Ближнего Востока, которые могут быть причастны к нападениям на военные базы США и Израиль. Об этом он сообщил в интервью NBC News.

«Вовсе нет», — ответил Иравани на вопрос о том, вооружает ли Иран радикалов.

По его словам, у хуситов «есть собственное оружие», и Тегеран не дает инструкций того, где и как его использовать.

В то же время он подчеркнул, что у Ирана и военизированных группировок на Ближнем Востоке есть нечто вроде «оборонительного пакта».

«Мы не управляем ими. Мы не командуем ими. У нас есть общие консультации друг с другом», — сказал Иравани.