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Одна из старейших избирательниц Фатма Саттарова проголосовала на выборах

Одна из старейших избирательниц Фатма Саттарова проголосовала на выборах

Одна из старейших избирательниц Фатма Саттарова проголосовала на избирательном участке, созданном в Бакинском центре здоровья Министерства здравоохранения.

Сегодня в Азербайджане проводятся досрочные президентские выборы. В выборах также приняла участие одна из старейших избирательниц, ветеран Второй мировой войны, председатель Организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил Азербайджанской Республики 102-летняя Фатма Гусейн гызы Саттарова. Проходящая лечение в Бакинском центре здоровья (БЦЗ) Минзрава Фатма Саттарова проголосовала на избирательном участке, созданном там же. Следует отметить, что Саттарова имеет большие заслуги в общественно-политической и культурной жизни нашей страны. Также Фатма Саттарова награждена орденом «Истиглал».

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