Наших мастеров баскетбола ждут матчи с Арменией

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Состоялась жеребьевка в дивизионах юниорских и молодежного чемпионатов Европы по баскетболу.

По итогам жеребьевки, мужская молодежная сборная Азербайджана (U-20) сыграет в группе B Дивизиона B вместе с командами Нидерландов, Великобритании, Португалии и Ирландии. Матчи пройдут 12-21 июля, сообщает «Азериспорт».

В дивизионах C юниорского ЧЕ (U-18) наши юноши попали в группу B вместе с Арменией, Молдовой и Монако, а девушки сыграют с Албанией, Грузией и Арменией в своей группе B. Матчи в обеих группах пройдут 9-14 июля.

В дивизионах C юниорского ЧЕ (U-16) юноши сыграют в группе A против Молдовы, Албании и Мальты, а девушки – в группе A с Грузией, Арменией и Кипром. Матчи в обеих группах пройдут 23-28 июля.