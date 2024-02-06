Иран уже через неделю может получить ядерное оружие

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У Ирана достаточно оружейного урана, чтобы произвести свое первое ядерное оружие в течение недели и в общей сложности шесть бомб в течение месяца, говорится в новом докладе американского Института науки и международной безопасности (ISIS), передает «Интерфакс».

В исследовании экспертов отмечается, что «потенциал Ирана в области ядерного оружия сейчас более опасен, чем когда-либо, в то время как его отношения с Западом находятся на низком уровне».

Согласно докладу, Иран имеет возможность «вырваться и произвести достаточное количество обогащенного оружейного урана для создания ядерного оружия за неделю, используя лишь часть своего обогащенного до 60% урана». При этом указывается, что «инспекторам (МАГАТЭ) будет сложно быстро обнаружить этот прорыв, если Иран не предоставит им доступа».

Американские эксперты считают, что, используя свои запасы обогащенного до 60% урана, которые увеличились при администрации президента США Джо Байдена, и остающиеся запасы обогащенного до 20% урана, Иран «может в общей сложности иметь достаточно оружейного урана для производства шести зарядов в месяц, а через пять месяцев производства оружейного урана его могло бы хватить на 12».

«Иран обладает способностью производить большие объемы обогащенного урана и достигать уровня обогащения до 90%, то есть урана оружейного качества», – заключил институт, отметив, что «Иран имеет амбициозные цели по расширению своей программы обогащения, стремясь к десяткам тысяч современных центрифуг, производящих различные уровни обогащения и десятки тысяч килограммов обогащенного урана».

Благодаря увеличивающимся запасам «Иран мог бы быстро произвести достаточно оружейного урана для небольшого ядерного арсенала», делается вывод в докладе. «Кроме того, у Ирана есть несколько способов доставки ядерного оружия, в том числе баллистические ракеты», напоминают эксперты.