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Армянский клуб отказался от игр с российскими командами ради встреч с украинскими

Армянский клуб отказался от игр с российскими командами ради встреч с украинскими

Старший тренер армянского «Пюника» Роман Монарёв заявил, что клуб отказался от проведения матчей с российскими командами, чтобы не потерять товарищеские игры с украинцами.

«У нас в конце сборов запланированы игры с командами из Украины. Если бы мы провели матчи с россиянами, то мы могли потерять эти спарринги, поэтому отменили встречи с «Оренбургом», «Крыльями Советов» и «Химками», — приводит слова Монарёва «Матч ТВ».

Из украинских команд «Пюник» планирует сыграть с «Шахтёром», «Зарёй» и «Александрией».

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