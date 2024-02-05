Посольство Чехии в Баку косвенно подтверждает задержание своего гражданина на условной границе Азербайджана и Армении

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Посольство Чехии в комментарии «Минвалу» косвенно подтвердило задержание своего гражданина на условной границе Азербайджана и Армении.

Накануне источник Minval сообщил, на условной границе Азербайджана и Армении задержан гражданин Чехии, пытавшийся проникнуть в Азербайджан со стороны Армении.

В настоящее время в Баку ведут расследование и выясняют все обстоятельства. У азербайджанской стороны есть серьезные основания полагать, что данный гражданин был агентом и выполнял шпионскую миссию. Также, как отметил наш источник, примечателен тот факт, что вышеупомянутый гражданин Чехии прошел через минные поля и без проблем миновал армянские посты.

Несмотря на то, что посольство Чехии в Армении уже попыталось опровергнуть информацию, что гражданин этой страны выполнял разведывательное задание по заданию наблюдательной миссии ЕС, посольство Чехии в Баку сначала хранило молчание. В разговоре же с нашим корреспондентом в дипмиссии заявили, что «им нечего сказать по данному вопросу на данный момент, проводится расследование».

Тем самым посольство Чехии в Азербайджане косвенно подтвердило факт задержания и расследования.