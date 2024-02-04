Производитель Nokia прекращает выпускать смартфоны под этим брендом

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Финский производитель HMD Global намерен отказаться от использования бренда Nokia для большей части своих продуктов. Пресс-служба компании сообщила, что в перспективе устройства будут выходить под торговой маркой HMD (Human Mobile Devices). А название Nokia останется только для обычных мобильных телефонов.

Итак, в обозримом будущем на рынке должны появиться смартфоны, планшеты и TWS-наушники под собственным брендом HMD. Согласно неофициальной информации, первая линейка смартфонов под брендом HMD будет анонсирована в ходе электронной выставки MWC 2024, которая пройдет с 26 по 29 февраля в Барселоне (Испания).

На официальном сайте HMD Global говорится, что компания является «производителем телефонов Nokia». Это указывает на то, что сейчас популярный бренд будет использоваться для обычных сотовых телефонов, где нет операционной системы Android.