Турция показала БТР 5-го поколения (фото)

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На выставке оборонной продукции World Defense Show в Саудовской Аравии впервые представлен турецкий бронетранспортер пятого поколения PARS ALPHA 8X8 производства компании FNSS.

Гендиректор FNSS Наил Курт сообщил, что восьмиколесный PARS ALPHA является результатом 35-летних усилий инженеров компании, направленных на то, чтобы объединить воедино технологические разработки, накопленный опыт, учесть отзывы клиентов и оценки военных экспертов и спроектировать бронетранспортер, который будет отвечать требованиям ситуации с безопасностью в регионе за последние 10-15 лет.

По его словам, которые приводит «Анадолу», у PARS ALPHA 8X8 очень много преимуществ по сравнению с конкурентами и аналогами.

Курт рассказал, что в традиционных боевых бронированных машинах, как колесных, так и гусеничных, спереди имеется отделение, где сидит машинист, рядом – отсек силовой группы и есть отдельный отсек сзади.

В отличие от этого, в семействе машин PARS спереди имеется отсек, где могут сидеть как машинист, так и, при желании, наводчик, командир или другой личный состав, говорит он.

Отсек рассчитан на двух человек и имеет угол обзора более 180 градусов. За этим отсеком находится силовая группа, которая соединена коридором с отсеком, где находится другое оборудование и личный состав миссии.

А в PARS ALPHA большое преимущество дает тот факт, что отделение для машиниста и прочего личного состава расположены сзади и полностью отделены от моторного отделения спереди, сказал глава компании.

В бронетранспортера предусмотрена усиленная баллистическая защита и защита от мин в системе передних колес. Помимо всего этого, габариты бронетранспортера сокращены примерно в 60-70 сантиметров по сравнению с другими машинами данного семейства, которые обычно являются очень большими и длинными, говорит Курт.

Мощность таких бронетранспортеров достигает 700 лошадиных сил, а внутреннее пространство расширено почти на 2-2,5 куб.м, рассказал глава компании, добавив, что за счет уникальных технических характеристик PARS ALPHA 8X8 будет эффективно использоваться для выполнения важнейших задач в ближайшие 30-40 лет.

В новом бронетранспортере PARS также использована регулируемая гидропневматическая подвеска, которая позволяет изменить дорожный просвет, сказал глава компании, перечисляя преимущества разработки.

«Эта система может поднимать и опускать автомобиль. При движении в районах с высокой минной опасностью можно поднять автомобиль на высоту примерно 55-60 сантиметров, и эта функция имеет большое значение для противоминной защиты»,- отметил он.

Также это очень удобно, когда требуется загрузить машину в поезд или борт самолета или транспортировке в нем чувствительного электронного оборудования, которое может повредиться при малейшем уклоне, рассказал Курт.

Очень важно, что расширение внутреннего пространства бронетранспортера позволит перевозить большие объемы вооружения, сказал он. «Мы считаем, что в этом отношении PARS ALPHA превосходит конкурентов», – добавил глава компании.