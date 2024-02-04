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Бойцы «Вагнера» присоединяются к «Африканскому корпусу»

Бойцы «Вагнера» присоединяются к «Африканскому корпусу»

На фоне эскалации на Ближнем Востоке и войны, которую израильское государство ведет против террористической организации ХАМАС, бывшая ЧВК «Вагнер» укрепляет свое присутствие в Ливии и Судане, расположенных в этом крайне нестабильном регионе, а также усиливает свои позиции в африканских государствах, заменяя ушедшие западные силы. Об этом пишет газета The Independent.

По сведениям издания, многие наемники из бывшей ЧВК примкнули к формированию под названием «Африканский корпус» (Africa Corps.). Газета цитирует экс-вагнеровца, представившегося Сергеем. Он указывает на большой интерес бывших наемников ЧВК к новому формированию в том числе потому, что возвращение к гражданской жизни для многих из них может оказаться трудным.

Как пишет The Independent, западные наблюдатели, следящие за активностью России на севере Африки и в регионе Сахель, отмечают, что Москва старается извлечь для себя выгоду из нестабильности в регионе. При этом ключевую роль в новой кампании Кремля в Африке играют заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров и генерал-майор ГРУ Андрей Аверьянов, следует из публикации.

Газета напоминает, что информацию о формировании «Африканского корпуса» как наследника ЧВК «Вагнер» первыми распространили российские военкоры, а впоследствии ее подтвердил Игорь Коротченко – полковник в отставке и главный редактор журнала «Национальная оборона», близкого к Минобороны РФ.

Сейчас «Африканский корпус» стремится занять место ЧВК «Вагнер», которая обеспечивала безопасность местным правителям в обмен на деньги или привлекательные права на разработку полезных ископаемых, указывают журналисты.

«Россия, очевидно, была сосредоточена на Украине, и ее влияние на Ближнем Востоке, которое было довольно значительным, заметно уменьшилось. Теперь они (власти РФ) видят путь назад, и «Вагнер», как бы он ни назывался сейчас и в будущем, является очень полезным прокси. – цитирует издание неназванного западного чиновника из сферы безопасности. – Отличие от прежних времен заключается в том, что теперь она (ЧВК «Вагнер») будет находиться под прямым контролем Кремля, а не людей вроде Пригожина и его соратников. Нельзя отрицать, что сейчас в сфере безопасности образовался некоторый вакуум после того, что произошло с французами в Западной Африке, и Россия пытается заполнить его с помощью некоей ЧВК».

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