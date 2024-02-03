Сотрудники МЧС спасли человека, застрявшего в лифте (видео)

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На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в лифте девятиэтажного жилого дома, расположенного на проспекте Бабека в Хатаинском районе города Баку, гражданин находится в бессознательном состоянии.

Как сообщили АПА в МЧС, на место незамедлительно были привлечены спасатели Службы спасения особого риска МЧС.

При оценке оперативной обстановки выяснилось, что из-за технической неисправности лифт девятиэтажного многоквартирного жилого дома остановился на седьмом этаже, и гражданин оказался в лифте в беспомощном состоянии.

Спасатели с помощью специального оборудования открыли двери лифта и спасли жителя, оказавшегося в беспомощном состоянии.