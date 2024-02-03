В Ходжалы восстанавливаются 283 здания

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В освобожденном от оккупации Ходжалы ведутся ремонтно-восстановительные работы, сообщает Trend со ссылкой на заявление архитектора Эльнура Абдуллаева, отметившего, что в Ходжалы в 283 домах ведутся капитальные ремонтно-восстановительные работы.

«Кроме того, все линии коммуникации, питьевой воды, связи, канализации, электроснабжения и другие магистральные линии города Ходжалы находятся на стадии завершения.

Проводится процесс очистки города Ходжалы от бытовых отходов. Полным ходом идут работы по благоустройству города, озеленению, улучшению экологической обстановки», – добавил Э.Абдуллаев.