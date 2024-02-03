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США разоблачили сеть, которая поставляет Ирану детали для ракет и дронов

США разоблачили сеть, которая поставляет Ирану детали для ракет и дронов

Министерство финансов США 2 февраля объявило о санкциях против ключевой сети поставщиков материалов и технологий для программ Ирана по разработке баллистических ракет и беспилотников, в частности серии Shahed.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Санкции США направлены против четырех юридических лиц из Ирана и Гонконга, которые занимались тайными поставками для подсанкционных иранских субъектов.

К примеру, одна из компаний, гонконгская FY International Trading, выполняла заказ на поставку двигателей для дронов и карбюраторов западного производства. А Duling Technology оттуда же способствовала закупке матричных коммутаторов и турбинных двигателей для БПЛА.

Также в санкционном перечне упомянута гонконгская China Oil and Petroleum Company, которая продала иранских товаров на сотни миллионов долларов в интересах Корпуса стражей исламской революции, в частности в Китай.

«Дальнейшее распространение Ираном своих передовых обычных вооружений, в том числе дронов и ракет, которые нацелены на американских солдат, остается критической угрозой для стабильности в регионе», – прокомментировал заместитель министра финансов США Брайан Нельсон.

США уже неоднократно накладывали санкции против лиц, которые способствуют военным программам Ирана.

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