Грузия проведет на своей территории военные учения с США

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Грузинские власти в 2024 году планируют провести на своей территории совместно с Соединенными Штатами учения для спецназа Trojan Footprint и многонациональные маневры Noble Partner.

Об этом сказано в правительственной программе кандидата в премьер-министры Ираклия Кобахидзе, пишет ТАСС.

«Вместе с тем грузинские военные примут участие в учениях, запланированных США за рубежом», — также говорится в документе.

Помимо этого, Грузия продолжит формирование киберкомандования в силах обороны, а также в рамках сотрудничества с НАТО начнет реализацию проекта по созданию киберлаборатории.