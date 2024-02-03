Грузия проведет на своей территории военные учения с США

Грузинские власти в 2024 году планируют провести на своей территории совместно с Соединенными Штатами учения для спецназа Trojan Footprint и многонациональные маневры Noble Partner.
Об этом сказано в правительственной программе кандидата в премьер-министры Ираклия Кобахидзе, пишет ТАСС.
«Вместе с тем грузинские военные примут участие в учениях, запланированных США за рубежом», — также говорится в документе.
Помимо этого, Грузия продолжит формирование киберкомандования в силах обороны, а также в рамках сотрудничества с НАТО начнет реализацию проекта по созданию киберлаборатории.