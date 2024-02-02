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МИД Латвии предложил проверить работающих в стране иностранцев на пророссийские взгляды

МИД Латвии предложил проверить работающих в стране иностранцев на пророссийские взгляды

Министерство иностранных дел (МИД) Латвии предложило провести проверку на пророссийские взгляды иностранных граждан, работающих в стратегически важных компаниях страны. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В латвийском МИД предложили отраслевым министерствам и госучреждениям проверить на поддержку «спецоперации» России граждан третьих стран, занимающих высокие должности в крупных латвийских компаниях.

«С 24 февраля 2022 года ответственные органы Латвии постоянно работают над выявлением и предотвращением случаев, когда в Латвии действуют лица из России или других третьих стран, связанные с российским правительством», — заявил глава ведомства Кришьянис Кариньш.

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