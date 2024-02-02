Писториус «устал» от споров вокруг поставок ракет Украине

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Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал спор по поводу поставок Украине крылатых ракет Taurus и заявил, что «устал» от него, передает немецкий телеканал N-TV.

Вопрос о поставке Taurus, которые имеют дальности стрельбы до 500 км, обсуждается в Германии уже несколько месяцев. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба отмечал, что появление таких ракет у Киева не приведет к эскалации конфликта, а поможет ему «спасти больше жизней солдат и мирных жителей». Он говорил, что Taurus смогут «достать» до позиций российских войск на территории Украины «далеко за линией фронта», но исключал их использование по российским территориям.