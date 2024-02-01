За нарушение госграницы Азербайджана задержаны десятки человек

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В январе Государственной пограничной службой за нарушение государственной границы задержаны 24 человека, 13 из которых являются гражданами Азербайджана, 3 – Пакистана, 2 – Непала, 2 – Таджикистана, 1 – Индии, 1 – Марокко, 1 – Грузии и 1 – Турции. Об этом говорится в сообщении ГПС.

В рамках мер по борьбе с нелегальной миграцией при попытке пересечения государственной границы с поддельными документами были задержаны 19 человек.

За нарушение правил пограничного режима задержаны 1 103 человека.

В результате мер по борьбе с преступностью правоохранительными органами Азербайджана были задержаны и переданы в соответствующие органы 305 человек, находящихся в розыске, предотвращен выезд из страны 374 человек, въезд в Азербайджанскую Республику запрещен 16 лицам.

В рамках мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ из незаконного оборота было изъято 107 кг 343 г различных видов наркотических средств и 135 единиц психотропных таблеток.

Была выявлены и изъяты контрабандные товары на общую сумму 934 715 манатов, в том числе 1 пистолет марки “Глок”, большое количество американской валюты, осетровые и табачные изделия.