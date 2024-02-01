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У бакинцев изъяли автоматы и гранаты (видео)

У бакинцев изъяли автоматы и гранаты (видео)

Сотрудники полиции изъяли у задержанного на территории Хатаинского района Баку 44-летнего Амина Черкезова три ручных гранаты «Ф-1». Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

В ходе другой операции на территории района правоохранители задержали также 32-летнего Гюндуза Сафарова, у которого были изъяты три автомата Калашникова и три магазина к ним.

Кроме того, сотрудники полиции Хатаинского района задержали 46-летнего Вугара Искендерова. При нем были обнаружены пистолет Макарова, магазин и восемь патронов к нему, а также наркотическое вещество героин.

Задержанные признались, что намеревались продать хранившееся у них оружие. По фактам проводится расследование.

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