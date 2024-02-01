Российская армия отправляет на войну древние такни

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Старые танки Т-55, которые примерно с середины 1970-х годов стояли на складах без дела, появились на этой неделе в оккупированной Херсонской области на юге Украины.

Эксперты предполагают, что танки советского производства Т-55, как и их преемники Т-62, будут использоваться в качестве «передвижных артиллерийских орудий».

Соответственно, российские военные будут использовать танки как разновидность самоходной артиллерийской установки, способной атаковать позиции противника на дальности до пяти километров по баллистической траектории.

Танки Т-55 использовались в 1968 году во время «Пражской весны», когда СССР ввёл войска в Чехословакию и силой подавил антикоммунистические протесты.