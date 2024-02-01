Между минобороны Азербайджана и Сербии подписан план двустороннего военного сотрудничества (фото)

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Cостоялись двусторонние переговоры о военном сотрудничестве с участием представителей министерств обороны Азербайджана и Сербии.

Как сообщает Минобороны, на встрече, состоявшейся в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны, было обсуждено текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Сербией, состоялся обстоятельный обмен мнениями по темам, представляющим взаимный интерес.

В заключение между министерствами обороны Азербайджана и Сербии был подписан План двустороннего военного сотрудничества на 2024 год.