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МЧС Азербайджана и России подписали план совместных действий до 2027 года (видео)

МЧС Азербайджана и России подписали план совместных действий до 2027 года (видео)

Министерства по чрезвычайным ситуациями Азербайджана и России подписали план совместных действий на 2024-2026 годы.

Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского МЧС.

«Документ скрепили подписями глава МЧС Азербайджана Кямаледдин Гейдаров и министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков», – говорится в сообщении.

Азербайджанский министр на встрече с российским коллегой подчеркнул, что МЧС двух стран тесно сотрудничают в борьбе с чрезвычайными ситуациями. Он поблагодарил российскую сторону за помощь в подготовке кадров и поставке спецоборудования.

В свою очередь Куренков выразил заинтересованность в углублении сотрудничества между МЧС двух стран в различных направлениях. Он подчеркнул, что подписание плана совместных действий откроет новые возможности для реализации различных форм сотрудничества в области управления чрезвычайными ситуациями.

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