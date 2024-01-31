Эксперты о возможности удара США по Ирану

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Состоявшаяся вчера совместная пресс-конференция Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и госсекретаря США Энтони Блинкена очевидно показала, что официальный Вашингтон всерьез рассматривает вероятность нанесения ударов по Ирану. По словам Блинкена, ответные действия администрации США в связи с ударами по их войскам и интересам в регионе могут насчитывать несколько этапов, быть многоуровневыми и продолжительными по времени.

Напомним, что 27 января в результате атаки беспилотника на военную базу западной коалиции в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской границе погибли 3 американских военнослужащих, 40 получили ранения. С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Сирии и Ираке с использованием ракет и беспилотников. При этом шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку США продолжают оказывать военную помощь армии Израиля.

А сегодня в ходе брифинга пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что в США считают, что в этом деле все еще остается много вопросов. Например, какова была цель БПЛА и какая именно проиранская группировка ответственна за атаку.

«Мы убеждены, что за этой атакой стоят поддерживаемые Ираном группировки», – сказал Патрик Райдер.

Согласитесь, что столь решительный настрой со стороны США и их союзников в НАТО ответить на удар беспилотника не сулит ничего хорошего как силам, поддерживаемым в регионе Ираном, так и самому Ирану. И если ответ затронет непосредственно нашего южного соседа, в котором, к тому же, по разным оценкам проживает порядка 35 млн азербайджанцев, то это не может не отразиться на Азербайджане. Хотя бы из-за возможной волны мигрантов из Ирана в Азербайджан.

Так, возможен ли удар США непосредственно по Ирану, а не по его прокси силам в регионе? Комментируя данный вопрос Minval.az, политолог Эльхан Шахиноглу сказал, что в Иране недавно в результате сильного взрыва погибло много людей. В ответ Иран нанес удары по территории Ирака и Пакистана, что вызвало напряженность в отношениях Тегерана с соседними странами. Учитывая сложившиеся обстоятельства, зачем нужно было Тегерану поощрять нападение на военную базу США тех группировок, которые находятся у нее под контролем? Ведь согласно логике, Тегеран должен избегать ненужной напряженности в отношениях с США, поскольку Иран не сможет просчитать и вычислить, каким будет ответ.

При этом политолог считает, что если бы круги, обладающие правом голоса в Иране, исходили из логики, то не стали бы делать громких заявлений, поощряющих атаки йеменских хуситов на торговые суда в Красном море, и предприняли бы серьезные шаги для нормализации отношений с Азербайджаном. Так что, если исходить из сказанного, то аналогичная логика стоит и за атакой на американскую базу на Ближнем Востоке.

«Как только между США и Ираном возникает очередная напряженность в отношениях, сразу актуализируется вопрос о том, как это отразится на Азербайджане. Вашингтон в ответ на гибель американских солдат планирует нанести удар по Ирану. И тем самым, военные столкновения на Ближнем Востоке докатятся до Южного Кавказа. Азербайджан вовсе не заинтересован в ухудшении обстановки в регионе, но если ситуация сложится именно таким неблагоприятным образом, то мы должны одинаково дистанцироваться от противоборствующих сторон. Сложившаяся ситуация делает невозможной открытие сухопутных границ между Азербайджаном и Ираном», – считает эксперт.

При этом несколько иную точку зрения по данному вопросу высказал политолог Расим Мусабеков.

«Если предостережения США и их западных союзников не будут услышаны в Тегеране, а там останутся глухими и к советам из Пекина попридержать своих прокси в лице шиитских формирований в Сирии, Ираке, Йемене и Ливане от атак на американских военных. В противном случае последуют удары возмездия по центрам принятия решений. Однако я исключаю массированную бомбардировку территории Ирана, которая может вызвать потоки беженцев» – сказал он.

Рауф Насиров