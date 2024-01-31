В Украине рассказали, как за счет помощи от Азербайджана укрепили энергетическую безопасность

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При координации Министерства энергетики в январе 2024 года Украина получила очередную партию помощи от азербайджанских партнеров, в том числе 25 грузов энергетического оборудования для проведения восстановительных работ, сообщает Министерство энергетики Украины.

«Быстрое и качественное обновление энергетического оборудования во время войны – вызов для энергетиков. Но благодаря партнерам Украина может оперативно восстанавливать поврежденные объекты, укрепляя тем самым энергетическую безопасность», – отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Всего с марта 2022 года Украина получила из Азербайджана 92 груза энергетического оборудования общим весом более 1 585 тонн, в том числе 51 силовой трансформатор, 111 трансформаторных подстанций и другое оборудование. Благодаря этой помощи от партнеров в Украине проведена масштабная ремонтная кампания в энергетике – к энергосистеме добавлено более 2,2 ГВт мощностей.

Это уже четвёртый транш помощи от Азербайджана.

В него вошли:

трансформаторные подстанции,

силовой трансформатор,

провода,

разъединители и другое оборудование для проведения восстановительных и ремонтных работ.

Оборудование, полученное от Азербайджана в течение ноября 2023 и января 2024 года, распределено между 24 предприятиями энергетической отрасли, а именно операторами систем распределения электроэнергии, предприятиями теплоснабжения, газовой, угольной и атомной отраслей.

«Мы благодарим партнеров за эту поддержку. Предоставленное оборудование используется украинскими энергетиками для восстановления объектов, которые продолжают подвергаться враждебным обстрелам, в частности в прифронтовых регионах. Проведенные работы позволяют удерживать стабильную работу энергосистемы и обеспечивать потребности потребителей в электро- и теплоснабжении», – отметил Галущенко.