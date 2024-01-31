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США и Британия не допустили увольнения Залужного

США и Британия не допустили увольнения Залужного

Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский следом за начальником Главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым отверг предложение президента Украины Владимира Зеленского занять должность главнокомандующего ВСУ вместо генерала Валерия Залужного, написала 30 января британская газета The Times.

По сведениям издания, изначально пост главкома ВСУ предложили Буданову лишь потом Сырскому.

«Оба, как говорят, отклонили это предложение, что заставило Зеленского пойти на попятную», — ссылается газета на источники.

В статье также раскрываются некоторые подробности встречи Залужного и Зеленского 29 января.

Так, в ходе встречи начальник Генштаба заявил советникам Зеленского, что их оценки военной ситуации скорее позитивны, чем реалистичны. После этих слов Залужному предложили уйти в отставку.

The Times также утверждает, что после отказа Залужного Зеленский сказал ему, что лично подпишет указ об отставке. После этого Залужный вернулся в свой кабинет и объявил подчиненным о своем увольнении. Сразу же «международные партнеры» в лице США и Британии выразили обеспокоенность, а Зеленский «был вынужден отменить свое решение под давлением высшего военного командования и международных партнеров».

New York Times со ссылкой на свои источники отмечает, украинские власти отменили решение об увольнении Залужного, после того как информация об отставке была обнародована без их согласия.

По данным источников, правительство не нашло замену для Залужного, что является одной из возникших сложностей.

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