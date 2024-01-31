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В Израиле заговорили о необходимости пересмотра отношений с Россией

В Израиле заговорили о необходимости пересмотра отношений с Россией

Власти Израиля должны пересмотреть свою позицию в отношении России после того, как ее руководство «встало на сторону ХАМАС», заявил бывший израильский премьер-министр, лидер оппозиции Яир Лапид в интервью «Вести Израиль».

«Нет сомнения, что руководство страны (Израиля) должно пересмотреть свою позицию в отношении России», — сказал экс-премьер.

Лапид отметил, что израильская сторона «еще очень долго» не сможет простить российским властям «занятую ими позицию» в отношении ХАМАС — они «однозначно встали» на сторону палестинского движения и «назвали его легитимной организацией», сказал бывший глава правительства.

«Государства не разрывают отношения просто так, но и не прощают в случае нанесения такого оскорбления», — подчеркнул Лапид.

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