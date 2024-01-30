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Шаповалов: Пашинян пытается обвинить Россию и ОДКБ в поражении в Карабахской войне (аудио)

Шаповалов: Пашинян пытается обвинить Россию и ОДКБ в поражении в Карабахской войне (аудио)

Политолог Владимир Шаповалов высказался об антироссийском настроении премьер-министра Армении Пашиняна и его желании «уйти на Запад». Об этом сообщает Tg-канал Minval – LIVE.

«Прежде всего необходимо подчеркнуть, что премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает гнуть линию, которую он проводит на протяжении многих месяцев, суть которой состоит в следующем:

Первое – оправдание себя и своих сторонников за поражение в Карабахской войне. Как известно, Пашинян пытается обвинить в этом Россию и ОДКБ. Но на самом деле Россия выполняет все взятые на себя обязательства. Более того, именно российские миротворцы обеспечили прекращение конфликта в Карабахе. И все, что касается военного и политического поражения Армении – все это на совести Пашиняна, а не на совести России, которая в полной мере выполняет свои обязательства.

Второе – это линия постепенного ослабления отношения с Россией и союзниками по ОДКБ.

Третье – линия западноцентричности и евроинтеграции, постепенного сближения со странами Запада

Все эти линии мы наблюдаем в исполнении Пашиняна одномоментно. Мы видим демарши с его стороны. Пока Армения официально не покидает ОДКБ, но при этом мы регулярно слышим подобного рода заявления», – отметил эксперт.

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