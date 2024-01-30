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Масштабные проблемы с интернетом в России

Масштабные проблемы с интернетом в России

Вечером вторника, 30 января и России начались масштабные проблемы с сетью Интернет. В частности, не работают все сайты в домене «.ru». На проблемы с сетью начали жаловаться как сами россияне, так и пропагандистские СМИ.

Сообщается, что проблемы с интернетом зафиксированы как в столице России – Москве, так и в других городах. Россияне потеряли доступ ко многим сайтам – не открываются сайты Яндекса, МегаФона, МТС, Озона, Уайлдбериса, Авито и многих других.

Как заявил Координационный центр доменов «.RU/.РФ», они уже работают над устранением проблемы. Однако с чем именно связаны сбои в работе российского интернета – неизвестно.

Кроме этого, сообщается, что некоторые российские сайты также не работают и в Европе.

Позже россияне заявили, что проблема связана с технической частью, а специалисты уже работают над ее устранением.

Официальные представители РФ заявляют, что проблемы с интернетом связаны с тем, что у RU сломался DNSSEC. Вероятно, Россия продолжает свои эксперименты по созданию национального сервиса доменных имен.

DNS – это технология, которая помогает браузеру найти правильный сайт по доменному имени. DNS-сервер – это специальный компьютер, который сохраняет IP-адреса сайтов, а его основная функция выдавать браузеру адрес сайта по доменному имени и кэшировать DNS-записи домена. Простыми словами, сервер DNS – это все та самая «книга контактов», только больших масштабов.

Российские власти давно заявляли, что планируют перевести всех пользователей страны на национальный сервер DNS. Вероятно, именно это сейчас происходит с массой сайтов в зоне .ru.

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