Вашингтон направил Тегерану предупреждение |
Ереван анонсировал завтрашнюю встречу комиссий по делимитации с Азербайджаном |
Россия предложила Азербайджану возобновить подготовку взрывотехников (обновлено) |
По следам взрыва в Бинагадинском районе арестованы 2 человека |
Макрон сокращает войска в Габоне, Сенегале и Кот-д’Ивуаре |
Фидан гарантирует приверженность Турции Конвенции Монтрё |
Американские военные инструкторы прибыли в Ереван |
Великобритания может рассмотреть возможность признания Палестины |
Симонян хочет, чтобы с герба Армении убрали гору Агрыдаг |
Главное Мир

В Армении по следам осквернения памятника детям блокадного Ленинграда открыли уголовное дело

В Армении по следам осквернения памятника детям блокадного Ленинграда открыли уголовное дело

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после осквернения памятника, посвящённого детям блокадного Ленинграда. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Гор Абрамян.

«Следственный комитет сегодня, 30 января, получил сообщение полиции МВД Армении по поводу распространённого в интернете и соцсетях видео о явно хулиганских действиях, совершённых одним человеком возле памятника, посвящённого детям блокадного Ленинграда, в парке имени Давтяна. В связи с полученным сообщением Следственным комитетом возбуждено уголовное дело», – сказал Абрамян.

Теги:
Из этой рубрики
Армения приобрела «глушители» для турецких радиочастот
Мир

Армения приобрела «глушители» для турецких радиочастот

2024/01/30, 22:55
Вашингтон направил Тегерану предупреждение
Мир

Вашингтон направил Тегерану предупреждение

2024/01/30, 22:42
Масштабные проблемы с интернетом в России
Мир

Масштабные проблемы с интернетом в России

2024/01/30, 22:31
Захарова осудила осквернение памятника детям-блокадникам в Армении
Мир

Захарова осудила осквернение памятника детям-блокадникам в Армении

2024/01/30, 22:05
Буданов: Крымскому мосту надо заканчивать свое существование
Мир

Буданов: Крымскому мосту надо заканчивать свое существование

2024/01/30, 21:52
Нетаньяху отрицает вывод армии из Газы
Мир

Нетаньяху отрицает вывод армии из Газы

2024/01/30, 21:10
В Армении по следам осквернения памятника детям блокадного Ленинграда открыли уголовное дело
Мир

В Армении по следам осквернения памятника детям блокадного Ленинграда открыли уголовное дело

2024/01/30, 20:44
Байден против расширения конфликта на Ближнем Востоке
Мир

Байден против расширения конфликта на Ближнем Востоке

2024/01/30, 20:30
ЕС протестирует свои транспортные возможности на случай крупного конфликта
Мир

ЕС протестирует свои транспортные возможности на случай крупного конфликта

2024/01/30, 20:04