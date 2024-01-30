В Армении по следам осквернения памятника детям блокадного Ленинграда открыли уголовное дело

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Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после осквернения памятника, посвящённого детям блокадного Ленинграда. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Гор Абрамян.

«Следственный комитет сегодня, 30 января, получил сообщение полиции МВД Армении по поводу распространённого в интернете и соцсетях видео о явно хулиганских действиях, совершённых одним человеком возле памятника, посвящённого детям блокадного Ленинграда, в парке имени Давтяна. В связи с полученным сообщением Следственным комитетом возбуждено уголовное дело», – сказал Абрамян.