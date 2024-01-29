Посол: Евреи чувствуют себя в Азербайджане в безопасности

Азербайджан — одна из немногих стран в истории, которой не было ни одного инцидента, связанного с антисемитизмом.
Об этом заявил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.
«Таких стран как Азербайджан очень мало. Здесь представители еврейской нации чувствуют себя в безопасности. В истории Азербайджана ни разу не проявлялось ненависти к еврейскому народу. Огромная заслуга государства в том, что здесь представители самых разных религий – мусульмане, христиане и иудеи живут без страха в мире и спокойствии», – добавил дипломат.