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Посол: Евреи чувствуют себя в Азербайджане в безопасности

Посол: Евреи чувствуют себя в Азербайджане в безопасности

Азербайджан — одна из немногих стран в истории, которой не было ни одного инцидента, связанного с антисемитизмом.

Об этом заявил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

«Таких стран как Азербайджан очень мало. Здесь представители еврейской нации чувствуют себя в безопасности. В истории Азербайджана ни разу не проявлялось ненависти к еврейскому народу. Огромная заслуга государства в том, что здесь представители самых разных религий – мусульмане, христиане и иудеи живут без страха в мире и спокойствии», – добавил дипломат.

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