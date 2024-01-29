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Зеленский раскрыл численность Вооруженных сил Украины

Зеленский раскрыл численность Вооруженных сил Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас украинская армия насчитывает примерно 880 тысяч военнослужащих.

«У нас 880 тысяч. У нас миллионная армия. При этом у нас 30 миллионов человек сейчас работают, а даже может и больше. Сказать точно цифру не могу», – отметил глава украинского государства в интервью немецкому телеканалу ARD.

По его словам, пока неизвестно, сколько точно украинцев покинули страну после начала полномасштабной войны в Украине. Однако, по мнению Зеленского, это примерно 6,5-7,5 миллиона человек.

«Поэтому мы говорим о всех людях кто в Украине. Все они защищают Европу и мир. Абсолютно. На своих рабочих местах», – подчеркнул украинский лидер.

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