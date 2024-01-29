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В поселке Фатмаи обнаружены пригодные боеприпасы (видео)

В поселке Фатмаи обнаружены пригодные боеприпасы (видео)

На территории поселка Фатмаи Абшеронского района обнаружены пригодные для боевого применения боеприпасы.

Как сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), информация об этом поступила на горячую линию «112» МЧС.

К месту происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию спасательной службы особого риска МЧС.

В частности были найдены 2 ручные гранаты F-1 и 2 запала УЗРГМ пригодные для боевого применения.

Боеприпасы были вывезены с территории специалистами оперативной группы, никаких других опасных или подозрительных предметов на месте происшествия и в непосредственной близости от него не обнаружено.

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