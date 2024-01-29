Остин обещает ответ на атаку на американских солдат на Ближнем Востоке

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Соединенные Штаты не потерпят нападений на своих военнослужащих, дислоцированных на Ближнем Востоке, и ответят на атаки, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Поддерживаемые Ираном ополченцы несут ответственность за эти продолжающиеся нападения на силы США, и мы ответим, когда и где посчитаем нужным», — сказал Остин. Он отметил, что ни он, ни президент Джо Байден не потерпят нападений на американские войска и предпримут «все необходимые действия для защиты Соединенных Штатов, наших войск и наших интересов».