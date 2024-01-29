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Остин обещает ответ на атаку на американских солдат на Ближнем Востоке

Остин обещает ответ на атаку на американских солдат на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты не потерпят нападений на своих военнослужащих, дислоцированных на Ближнем Востоке, и ответят на атаки, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Поддерживаемые Ираном ополченцы несут ответственность за эти продолжающиеся нападения на силы США, и мы ответим, когда и где посчитаем нужным», — сказал Остин. Он отметил, что ни он, ни президент Джо Байден не потерпят нападений на американские войска и предпримут «все необходимые действия для защиты Соединенных Штатов, наших войск и наших интересов».

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