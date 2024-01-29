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Главное Культура

Найдена пропавшая почти век назад картина

Найдена пропавшая почти век назад картина

В Вене нашли картину легендарного художника Густава Климта, которая считалась исчезнувшей почти столетие. Последний раз публика ее видела в 1925 году.

Картина под названием «Портрет фройляйн Лизер» является одной из последних работ мастера, пишет Sky News. Об этом произведении искусства экспертам было известно только по черно-белой фотографии. И почти сотню лет его местонахождение оставалось загадкой – пока его не обнаружили на стене семейной виллы недалеко от Вены. Полотно, считавшееся утерянным почти 100 лет, обнаружилась в частной коллекции гражданина Австрии.

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Найдена пропавшая почти век назад картина
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