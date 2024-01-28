Российское оружие уже не интересует Индию

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Индия отказывается от поставок оружия из России, при этом стараясь сохранить отношения с Москвой, пишет Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве. Отмечается, что объемы поставок снизились после начала «спецоперации» в Украине.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, за последние 20 лет Россия обеспечила 65% поставок оружия в Индию.

Несмотря на снижение поставок с 2022 года, Россия предложила Индии поставки современных вертолетов и истребителей, а также открыть совместное производство, сообщили источники. Однако власти Индии склоняются к закупкам оружия у США.

По данным доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира, экспорт оружия из России сократился за последние несколько лет. С 2018 по 2022 год экспорт оружия снизился на 31%. В «Ростехе» сообщали, что Россия больше не поставляет вооружения государствам, поддержавшим санкции, а также реэкспортирующим оружие в третьи страны.