Украинцы уничтожили еще 740 российских военнослужащих

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Потери России в войне против Украины уже превысили 382 тысячи солдат. Только за последние сутки ВСУ уничтожили 740 россиян. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 28 января 2024 года ориентировочно составили:

личного состава – около 382 110 (+740) человек;

танков – 6280 (+9) ед;

боевых бронированных машин – 11671 (+19) ед.;

артиллерийских систем – 9097 (+12) ед.;

РСЗО – 972 ед.;

средства ПВО – 660 ед;

самолетов – 331 ед.;

вертолеты – 324 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7041 (+4) ед.;

крылатые ракеты – 1845 ед;

корабли/катера – 23 ед.;

подводные лодки – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 12103 (+31) ед;

специальная техника – 1436 (+3) ед.