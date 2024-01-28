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Украинцы уничтожили еще 740 российских военнослужащих

Украинцы уничтожили еще 740 российских военнослужащих

Потери России в войне против Украины уже превысили 382 тысячи солдат. Только за последние сутки ВСУ уничтожили 740 россиян. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 28 января 2024 года ориентировочно составили:

личного состава – около 382 110 (+740) человек;
танков – 6280 (+9) ед;
боевых бронированных машин – 11671 (+19) ед.;
артиллерийских систем – 9097 (+12) ед.;
РСЗО – 972 ед.;
средства ПВО – 660 ед;
самолетов – 331 ед.;
вертолеты – 324 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 7041 (+4) ед.;
крылатые ракеты – 1845 ед;
корабли/катера – 23 ед.;
подводные лодки – 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн – 12103 (+31) ед;
специальная техника – 1436 (+3) ед.

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