Руководящий состав МИД посетил могилу Орхана Аскерова, погибшего при теракте в Иране

154 Просмотров

Руководящий состав Министерства иностранных дел во главе с министром Джейхуном Байрамовым посетил на II Аллее шехидов могилу Орхана Аскерова, который в прошлом году погиб в результате террористического акта против посольства Азербайджана в Иране.

Были прочитаны молитвы, возложены цветы.

Отметим, 3 февраля 2023 года распоряжением Президента Азербайджана Аскеров Орхан Ризван оглу посмертно был награжден медалью «За Отчизну».

7 января 2023 года примерно в 08:30 утра по бакинскому времени было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший, вооруженный автоматом «Калашникова», прорвался сквозь пост охраны и убил начальника службы безопасности Орхана Аскерова. Двое сотрудников службы безопасности посольства – Васиф Тагиев и Махир Иманов – получили ранения при предотвращении нападения.

Орхан Аскеров похоронен на II Аллее шехидов. Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 3 февраля 2023 года Орхан Ризван оглу Аскеров был награжден (посмертно) медалью «За Отчизну». Васиф Натиг оглу Тагиев награжден орденом «Рашадат» I степени, Махир Камиль оглу Иманов – медалью «За Отчизну».

Совершивший теракт Ясин Гусейнзаде задержан. После теракта деятельность посольства Азербайджана в Тегеране была приостановлена. 29 января 2023 года сотрудники посольства Азербайджана в Иране были эвакуированы из Тегерана в Баку. Всего на родину вернулись 53 человека, включая сотрудников посольства и членов их семей.

Генеральная прокуратура Азербайджана внимательно отслеживает ход уголовного дела по совершенному преступлению, расследуемого в Иране, поддерживается регулярная связь с иранской стороной. Расследование уголовного дела было завершено в соответствии с иранским законодательством. Дело направлено в суд.