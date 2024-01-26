Йоав Галант отреагировал на решение Международного суда ООН: «Израиль не нуждается в чтении ему лекций»

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит разрушение военного потенциала и административных возможностей правящего в секторе Газа радикального движения ХАМАС.

С таким заявлением выступил министр обороны Израиля Йоав Галант, комментируя решение Международного суда ООН по предупредительным мерам в рамках иска ЮАР, передает ТАСС.

«ЦАХАЛ продолжит действовать, чтобы разрушить военный и руководящий потенциал террористической организации ХАМАС и вернуть заложников домой», – заявил Галант, чьи высказывания распространила пресс-служба израильского Минобороны.

«Я полностью доверяю командирам и солдатам ЦАХАЛ и бойцам служб безопасности. Государство Израиль не нуждается в чтении ему лекций о морали, чтобы отличать террористов от гражданского населения в секторе Газа», – продолжил Галант.

Министр обороны также отметил, что «Международный суд [ООН] в Гааге превзошел сам себя, когда он, удовлетворив антисемитскую просьбу ЮАР обсуждать заявление о геноциде в секторе Газа, теперь отказывается полностью отклонить этот иск». «Те, кто ищут справедливости, не найдут ее в кожаных креслах залов суда в Гааге, они найдут ее в туннелях ХАМАС в секторе Газа, где удерживаются 136 заложников и где скрываются те, кто убивал детей», – добавил он.