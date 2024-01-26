В Саудовской Аравии открылся магазин по продаже спиртного

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Магазин в Эр-Рияде будет открыт только для дипломатов из немусульманских стран. Саудовский принц бин Салман стремится превратить королевство в «горячее направление» для туризма и бизнеса.

Впервые за более чем 70 лет в Саудовской Аравии открылся магазин, торгующий алкоголем. Этот шаг знаменует собой еще один шаг к либерализации общества в королевстве, где сосредоточены самые святые места ислама.

Магазин, расположенный в дипломатическом квартале Эр-Рияда и предназначенный исключительно для дипломатов-немусульман, соответствует амбициозным планам наследного принца Мухаммеда бин Салмана превратить Саудовскую Аравию в процветающий туристический и деловой центр, диверсифицировав экономику и отказавшись от нефтяной зависимости.

Дипломат, беседовавший с агентством Associated Press на условиях анонимности – тема эта в Саудовской Аравии по-прежнему деликатная – посетил магазин, и, по его словам, атмосферу там можно сравнить с высококлассным магазином duty-free в крупном международном аэропорту.