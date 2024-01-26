ООН: Объем торговли через Суэцкий канал упал на 42 процента

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Нападения йеменских хуситов на суда в Красном море оказали огромное влияние на торговлю через Суэцкий канал, сообщает DW со ссылкой на эксперта Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Яна Хоффмана.

Объем торговли через канал упал на 42 процента за последние два месяца, заявил эксперт.

«Мы очень обеспокоены нападениями на судоходство в Красном море», – сказал он.

По данным эксперта ООН, количество контейнеровозов, еженедельно проходящих через Суэцкий канал, сократилось на 67 процентов по сравнению с предыдущим годом, а транзит нефти упал на 18 процентов.

Красное море и Суэцкий канал являются центральными торговыми путями для мировой торговли. Ежегодно через Суэцкий канал проходит около 20 тысяч судов. Из-за нападений йеменских повстанцев многие крупные судоходные компании решили избегать этого маршрута. На пути между Азией и Европой контейнеровозам приходится огибать южную оконечность Африки, что влечет за собой значительно большие затраты времени и дополнительные расходы на топливо в сотни тысяч евро.