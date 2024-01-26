Со дня операции «Дашалты» минуло 32 года |
Азербайджан ждет от Армении точных карт минных полей |
Эрдоган утвердил ратификацию членства Швеции в НАТО |
Израильский эксперт: Тегеран вряд ли вступит в прямой конфликт с Баку |
В ХАМАС готовы к обмену заложниками с Израилем |
Россия готовит масштабное наступление в Украине |
Армения передаст Азербайджану новые карты минных полей |
Амирбеков: Мусульмане, иудеи и христиане живут в Азербайджане как одна семья |
Союзники или предатели? Почему делегации Украины, Грузии и Молдовы отказались принимать участие в голосовании в ПАСЕ |
Главное Мир

Эксперты NASA бросили марсианский вертолет после его поломки

Эксперты NASA бросили марсианский вертолет после его поломки

Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) прекратили применять вертолет Ingenuity, который ранее получил повреждения. Об этом говорится в опубликованном письменном заявлении Лаборатории реактивного движения (ЛРД) американского космического ведомства.

Как уточняется в документе, вертолет «прекратил свою миссию на красной планете, превзойдя ожидания и совершив на несколько десятков полетов больше, чем планировалось». «Хотя вертолет по-прежнему находится в вертикальном положении, а диспетчеры на Земле поддерживают с ним связь, снимки его полета 18 января, отправленные на Землю на этой неделе, свидетельствуют, что одна или несколько его лопастей повреждены при посадке, вертолет больше не может летать», – пояснили специалисты ЛРД.

В NASA отметили, что первоначально планировали лишь до пяти демонстрационных полетов Ingenuity в течение 30 дней, однако аппарат применяли на Марсе «почти три года, он совершил 72 полета». «Историческое путешествие Ingenuity – первого летательного аппарата на другой планете – подошло к концу», – подчеркнул директор NASA Билл Нельсон. Он добавил, что полученный при применении вертолета опыт поможет в будущем при исследовании Марса.

Вертолет, создание которого обошлось в $80 млн, был доставлен в кратер Езеро 18 февраля 2021 года вместе с марсоходом Perseverance. NASA ранее заявляло, что применяет Ingenuity, масса которого составляет 1,8 кг, для изучения тех районов, куда не может добраться шестиколесный ровер, а также для создания трехмерных карт поверхности планеты и решения других научных задач. Цель миссии марсохода – попытаться обнаружить следы возможного существования в далеком прошлом жизни на Марсе.

Первый полет аппарата на Марсе состоялся 19 апреля 2021 года и продолжался всего 39,1 секунды. Он тогда поднялся на высоту 3 м и опустился обратно.

Теги:
Из этой рубрики
Эксперты NASA бросили марсианский вертолет после его поломки
Мир

Эксперты NASA бросили марсианский вертолет после его поломки

2024/01/26, 01:08
Число жертв в Газе достигло 25900
Мир

Число жертв в Газе достигло 25900

2024/01/26, 01:01
Россия направила более миллиарда на покупку американских и европейских чипов
Мир

Россия направила более миллиарда на покупку американских и европейских чипов

2024/01/26, 00:52
Леденящие кровь кадры с места падения российского Ил-76 (видео)
Мир

Леденящие кровь кадры с места падения российского Ил-76 (видео)

2024/01/25, 23:28
Эрдоган утвердил ратификацию членства Швеции в НАТО
Мир

Эрдоган утвердил ратификацию членства Швеции в НАТО

2024/01/25, 23:16
В ХАМАС готовы к обмену заложниками с Израилем
Мир

В ХАМАС готовы к обмену заложниками с Израилем

2024/01/25, 23:00
Турецкая жандармерия конфисковала Тору возрастом 1300 лет
Мир

Турецкая жандармерия конфисковала Тору возрастом 1300 лет

2024/01/25, 22:55
Казахстан готов осваивать космос вместе с Турцией
Мир

Казахстан готов осваивать космос вместе с Турцией

2024/01/25, 21:27
Сильный пожар в больнице Тегерана (видео)
Мир

Сильный пожар в больнице Тегерана (видео)

2024/01/25, 20:48