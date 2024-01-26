В Турции военный самолет совершил аварийную посадку, пролетев над домами (фото, видео)

106 Просмотров

Военный самолёт C-160 в Турции пролетел на крайне малой высоте над домами и шоссе в городе Кайсери, сообщает Hedrem Aviation.

Вначале он летел над дорогой, едва не касаясь фонарных столбов. Затем самолёт совершил вынужденную посадку на поле.

Министерство обороны Турции заявило, что у транспортного самолёта возникла «техническая неисправность». Экипаж не пострадал.

Эксперты отмечают, что это был последний в мире самолёт C-160, использовавшийся для военных целей. Из-за полученных повреждений он больше не сможет взлететь.

