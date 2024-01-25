База коалиции в Ираке подверглась атаке (видео)

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Начиненный взрывчаткой беспилотник сбит недалеко от базы, принадлежащей силам международной коалиции во главе с США, в районе административного центра Иракского Курдистана, города Эрбиль, на севере Ирака. Об этом сообщило управление по борьбе с терроризмом курдской автономии.

«Минированный БПЛА был запущен сторонниками незаконных военных формирований и был сбит. Его целью являлась военная база сил международного альянса, расположенная рядом с международным аэропортом Эрбиль», – приводит заявление ведомства информационный портал Shafaq News.

