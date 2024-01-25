В Азербайджане ликвидированы три интернет-провайдера

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В Азербайджане приостановлена деятельность ООО «Izone», ООО «Technonet» и ООО «Internet Service Provider», предоставляющих услуги в качестве интернет-провайдеров и операторов.

Об этом сообщили в Агентстве информационно-коммуникационных технологий.

Компании были ликвидированы на добровольной основе. В качестве причины ликвидации указывалось прекращение деятельности компаний.

Также была осуществлена регистрация ООО «Аzintelnet». Таким образом, количество зарегистрированных операторов и интернет-провайдеров в стране составило 153.