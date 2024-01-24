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Представитель Украины: Отношение ПАСЕ к Азербайджану огорчает

Представитель Украины: Отношение ПАСЕ к Азербайджану огорчает

Мы огорчены отношением ПАСЕ к Азербайджану.

Об этом сказал член делегации украинской Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Алексей Гончаренко в своем выступлении во время зимней сессии.

«Этот институт очень жестко относится к Азербайджану. В чем причина этого? Азербайджан является членом Совета Европы с 2001 года. С тех пор ситуация в Азербайджане ничуть не ухудшилась. Единственное, что изменилось, это то, что республика восстановила свою территориальную целостность в пределах законных границ «, – приводит «Репорт» слова А.Гончаренко.

Украинский депутат отметил, что сегодня Азербайджан делает все возможное для подписания мирного договора с Арменией:

«Азербайджан пытается восстановить мирные отношения с Арменией. Мы все хотим этого, потому что он всем нам нужен. Давайте все объединимся ради этого мира».

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