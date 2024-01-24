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Зейнеп Йылдыз: ПАСЕ будет неполной без Азербайджана

Зейнеп Йылдыз: ПАСЕ будет неполной без Азербайджана

Азербайджан является одним из незаменимых членов Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом заявила член турецкой делегации в ПАСЕ Зейнеп Йылдыз, выступая сегодня на дебатах.

«В контексте многосторонности этой организации присутствие Азербайджана здесь является одним из факторов, отличающих этот институт от Европейского Союза и других международных организаций», – отметила парламентарий.

По словам Йылдыз, которые приводит «Репорт», ПАСЕ будет неполной без Азербайджана: «Отсутствие Азербайджана не только лишит организацию плюрализма как базовой философии, но и возможности разрешения конфликтов».

«В предыдущие годы, выступая здесь с речами, мы все подтверждали международно признанную территориальную целостность Азербайджана. Я хотела бы спросить, что изменилось с тех пор? Нам нужно решить, станет ли ПАСЕ континентальной организацией, подобной Европейскому Союзу, или продолжит оставаться платформой, основанной на диалоге, позволяющей сторонам вести переговоры? Будет ли замкнутой структурой, сужающей свое пространство, или вспомнит о своей идентичности глобального игрока?» – спросила своих коллег Йылдыз.

В завершение она призвала депутатов сохранить полноценное членство делегации Азербайджана в ассамблее.

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