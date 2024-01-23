Бред на НТВ: «Нет такой национальности «азербайджанцы» (видео)

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До революции 1917 года узбеков и казахов «никогда не существовало».

Об этом утверждает историк Михаил Смолин на ток-шоу российского телеканала НТВ «Место встречи».

«Как появился Казахстан? На самом деле сначала называлась КазаКская ССР в составе РСФСР, вообще никаких казахов не было… Настолько волюнтаристски принимались решения о формировании наций… Узбеков, например, никогда не существовало до революции, не было такого названия этического. Взяли и создали из нескольких среднеазиатских народов узбеков», – глубокомысленно говорит Смолин.

То же самое, по его словам, сделали и с азербайджанцами. «Кто такие азербайджанцы? Нет такой национальности «азербайджанцы»», – утверждает он.

«Главной задачей коммунистической партии было разделить по национальным квартирам огромную территорию Российской империи. Это создало огромные проблемы, которые развалили нашу страну», – важно заявляет Смолин.