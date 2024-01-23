Военные эксперты обнародовали возможный сценарий нападения России на НАТО

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Эксперты британского издания Daily Mail обнародовали потенциальный сценарий нападения РФ на НАТО.

Карта газеты описывает нападение РФ на Европу, которое может случиться до 2044 года.

Приводим основные этапы с предполагаемого вторжения:

▪️ Вторжение начнется с кибератак, которые спровоцируют большие сбои в работе инфраструктуры и спутников;

▪️РФ нанесет массированный ракетный удар против объектов инфраструктуры по всей Европе: аэропорты, морские базы, логистические центры;

▪️Начнется наземная операция. В приоритете будет попытка захватить Сувалкский коридор, а затем — атака на страны Балтии или Польшу;

▪️Флот РФ попытается взять под контроль Арктику и, с помощью ракет, Северную Атлантику;

▪️После этого Москва возьмет «паузу» для оценки готовности НАТО защищать восточных членов.

К таким выводам пришли команды военных экс-чиновников и экспертов по безопасности MailOnline.