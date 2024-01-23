Военные эксперты обнародовали возможный сценарий нападения России на НАТО

Эксперты британского издания Daily Mail обнародовали потенциальный сценарий нападения РФ на НАТО.
Карта газеты описывает нападение РФ на Европу, которое может случиться до 2044 года.
Приводим основные этапы с предполагаемого вторжения:
▪️ Вторжение начнется с кибератак, которые спровоцируют большие сбои в работе инфраструктуры и спутников;
▪️РФ нанесет массированный ракетный удар против объектов инфраструктуры по всей Европе: аэропорты, морские базы, логистические центры;
▪️Начнется наземная операция. В приоритете будет попытка захватить Сувалкский коридор, а затем — атака на страны Балтии или Польшу;
▪️Флот РФ попытается взять под контроль Арктику и, с помощью ракет, Северную Атлантику;
▪️После этого Москва возьмет «паузу» для оценки готовности НАТО защищать восточных членов.
К таким выводам пришли команды военных экс-чиновников и экспертов по безопасности MailOnline.