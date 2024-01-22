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Азербайджан направил более миллиарда на обслуживание госдолга

Азербайджан направил более миллиарда на обслуживание госдолга

В 2023 году в государственном бюджете Азербайджана исполнение расходов, связанных с обслуживанием государственного долга и обязательств, составило 1 млрд 31,9 млн манатов или на 150,6 млн манатов (12,7%) меньше прогноза в 1 млрд 182,5 млн манатов.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Согласно данным, 772,3 млн манатов из этих средств были направлены на погашение внешнего государственного долга (254,8 млн манатов основного долга и 517,5 млн манатов процентного долга), а 259,6 млн манатов – процентного долга по внутреннему государственному долгу.

Сэкономленные 150,6 млн манатов (в том числе 145,2 млн манатов по внешнему государственному долгу и 5,4 млн манатов по внутреннему государственному долгу) были перечислены в «Фонд обеспечения обязательств по государственному долгу и гарантиям» в соответствии с законом «О государственном долге».

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