Дорожная полиция предупредила водителей

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Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к участникам движения в связи с нестабильными погодными условиями.

Как сообщили в ГУГДП, во избежание возможных ДТП водителям рекомендуется быть внимательными на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, быть более внимательными к другим участникам движения, в частности, к пешеходам.

Транспортные средства следует парковать в безопасных местах, вдали от шатких построек, рекламных щитов и деревьев.

С учетом возможного гололеда на дорогах в горных и предгорных районах, водителям рекомендуется не использовать личный транспорт, особенно, с неподходящими по сезону шинами, соблюдать ограничение скорости.

По информации Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в ближайшие дни на территории страны сохранится ветреная погода, местами прогнозируется снег.